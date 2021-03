- Wichtige Impfstoffe für eine "zögerliche Kampagne"

Impfstoffe gegen das Coronavirus sind knapp. Wo könnte neuer herkommen und welches sind die nächsten Zulassungskandidaten? Wolf-Dieter Ludwig von der Europäischen Arzneimittelbehörde (EMA) fordert vor allem vom russischen Hersteller die nötige Transparenz.



Impfen, Impfen, Impfen – das sagt Kanzlerin Angela Merkel. Das wäre auch wahrscheinlich das Licht am Ende des Pandemie-Tunnels. Allein, es strahlt noch nicht wirklich hell, denn weiter ist Impfstoff in Deutschland knapp. Gut zehn Millionen Impfdosen insgesamt sind seit Beginn der Pandemie in Oberarme gespritzt worden, dennoch warten weiter viele Bürger sehnsüchtig auf ihre Impfdosis. Müssen schneller mehr Präparate zugelassen werden?

Ludwig: Die EMA halte dem Druck stand

Wolf-Dieter Ludwig ist Vorsitzender der Arzneimittelkommission der deutschen Ärzteschaft und arbeitet bei der der europäischen Zulassungsbehörde EMA im Management-Board. Er sagt: "Die EMA wird natürlich mit vielen Anträgen für Zulassungen neuer Impfstoffe gegen Sars Cov-2 konfrontiert, aber ich denke, sie hält diesem Druck stand." Es sei aus Ludwigs Sicht wesentlich, dass alle diese Impfstoffe und die verschiedenen Phasen der klinischen Prüfungen gründlich angesehen werden: "Damit wir sichere Impfstoffe auf den Markt bekommen."

Aussetzung von AstraZeneca sei kein gutes Signal gewesen

Die Aussetzung des Impfstoffes von Astra Zeneca sei kein gutes Signal gewesen, so Ludwig. "Man hätte ohne Weiteres die wenigen Tage abwarten können, bis sich die EMA die Unterlagen gründlich angesehen hat und den Impfstoff letztlich freigegeben hat.“ Zwei weitere Kandidaten seien aktuell die Impfstoffe Sputnik V und CureVac. Ludwig betont besonders mit Blick auf den russischen Impfstoff, dass hier für maximale Transparenz des Herstellers gesorgt werden müsse. Denn man brauche weitere Impfstoffe für die doch "recht zögerliche Impfkampagne in Deutschland“.