- Stiko-Mitglied: "Es wird nicht ohne die Hausärzte gehen"

Nach dem Impfgipfel von Bund und Ländern steht fest: in allen Hausarztpraxen sollen direkt nach Ostern Impfungen gegen das Coronavirus möglich sein. Martin Terhardt, Mitglied der Ständigen Impfkommission und Arzt im Impfzentrum in Tegel, begrüßt diese Entscheidung, sieht aber auch Risiken.

Direkt nach Ostern sollen die Impfungen gegen das Coronavirus auch in Hausarztpraxen möglich sein. Das ist das Ergebnis des Impfgipfels von Bund und Ländern am Freitag. Wenn die Liefermengen im April wie geplant deutlich zunehmen, glaubt Martin Terhardt, Mitglied der Ständigen Impfkommission und Arzt im Impfzentrum in Tegel, dass es bei den Impfungen deutlich schneller gehen könnte.

Wenn die Liefermengen steigen, würde das gar nicht mehr zulassen nur in den Impfzentren zu impfen, "weil wir das gar nicht verimpft bekommen würden“, so Terhardt. Er sagt: "Wir brauchen die Hausärzte.“

Hausärzte und Impzentren wichtig

Terhardt teilt jedoch auch die Sorge von Patientenschützern, dass mit dem Start der Impfungen in Hausarztpraxen, die Impfreihenfolge zu weit aufgeweicht werden könnte. "Wir müssen darauf achten, dass ältere Menschen und Menschen mit chronischen Erkrankungen nicht auf der Strecke bleiben.“ Viele dieser Patienten seien nicht mobil oder aktiv genug, um in die Hausarztpraxis zu kommen, warnt das Stiko-Mitglied.

"Es gibt auch Menschen, die gar keinen Hausarzt mehr haben, weil sie so krank sind, dass sie nur noch von einem Facharzt betreut werden.“ Deswegen seien auch die Impfzentren weiterhin wichtig, erklärt Terhardt. Kühlung des Impfstoffs, die Priorisierungsreihenfolge und auch die Einhaltung der Abstandsregelung bei der Nachbeobachtung sei in den Impfzentren besser möglich.

"Das sind Bedingungen, die nicht in allen Hausarztpraxen vorhanden sind“, sagt Terhardt. Deswegen ist sich der Impfarzt sicher, dass es noch eine ganze Weile eine Berechtigung für beide Systeme geben wird.