- Mehr Flexibilität für die Hausärzte bei der Impfreihenfolge

Nach Ostern sollen auch die Hausarztpraxen mit den Corona-Impfungen beginnen. Bund und Länder hoffen, das Tempo beim Impfen so deutlich zu beschleunigen. Dafür soll es dann auch mehr Flexibilität bei der Impfreihenfolge geben, erklärt Hauptstadtkorrespondent Andreas Reuter.

Nach Ostern sollen die Impfungen gegen das Coronavirus flächendeckend auch bei Hausärzten beginnen. Das ist das Ergebnis des Impfgipfels von Bund und Ländern am Freitag. Die Hausärzte seien zwar zufrieden damit, dass es losgeht, erklärt Hauptstadtkorrespondent Andreas Reuter. Allerdings gebe es auch Kritik daran, dass es viel zu langsam losgehe, weil es vorerst viel zu wenig Impfstoff für die Hausärzte gebe.

Laut dem Plan von Bund und Ländern sollen die Hausarztpraxen im April insgesamt 6 Millionen Dosen verimpfen. Das sei dann schon ein erheblicher Beitrag, so Reuter. Bisher hat Deutschland rund 10 Millionen Impfdosen verimpft.

Impfreihenfolge wird gelockert



Bundeskanzlerin Merkel kündigte außerdem an, dass sich die Hausärzte nicht stoisch an die Prioritätenliste halten müssen. Es solle niemand belangt werden, wenn innerhalb der ärztlichen Verantwortung die Impfreihenfolge nicht komplett eingehalten werde, erklärt Reuter.

Es gehe auch darum, dass die Hausärzte aus den Patienten, die sie gut kennen, diejenigen auswählen, die es am nötigsten haben, so Reuter. "Wenn der über 80-Jährige gerade nicht in die Praxis kommen kann, sei es auch erlaubt, auch mal den über 60-Järhigen zu impfen."