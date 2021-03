dpa / Christophe Gateau Bild: dpa / Christophe Gateau

Fr 19.03.2021 | 07:05

- Berlins Gesundheitssenatorin: "Bitte Termine buchen"

Nach der erneuten Prüfung durch die Europäische Arzneimittelagentur kann der Corona-Impfstoff von AstraZeneca ab Freitag wieder in Deutschland eingesetzt werden. Berlins Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD), will ausgefallene Impftermine jetzt so schnell wie möglich nachholen.