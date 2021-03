IMAGO / Martin Wagner Bild: IMAGO / Martin Wagner

- AstraZeneca-Impfstoff: Vorzüge überwiegen Risiken

Obwohl der Impfstoff von AstraZeneca in seltenen Fällen Blutgerinnsel im Hirn auslösen kann, wird er seit Freitag auch in Deutschland wieder geimpft. Das liegt auch an einer neuen Behandlungsmethode gegen die Nebenwirkungen, erklärt Wissenschaftsredakteur Thomas Prinzler.