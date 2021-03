- Schubert (SPD): Müssen auf Corona-Anstieg vorbereitet sein

Aktuell weist Potsdam eine Inzidenz von 75 auf – vergleichweise niedrig im Vergleich zu anderen Regionen. Doch Schubert sagt, dass der Wert steige und man vobereitet sein müsse. Einkaufen oder Museumsbesuch ginge ab Montag nur mit vorherigem Besuch eines der 16 Testzentren in der Stadt. Das tagesaktuelle Testergebnis wird dann bei Eintritt vorgezeigt, zunächst in Papierform, später kommen noch Apps wie Luca hinzu.





Schubert: Wir gucken nur von Welle zu Welle





Ab Samstag gilt eine verschärfte Maskenpflicht in Potsdam und ab kommendem Montag gelten die neuen Regelungen, so Schubert. In erster Linie wolle man eine Notbremsung verhindern, aber wenn die Werte auf 100 steigen, werde man diesen Schritt auch gehen. Es sei ein Fehler, so der SPD-Politiker, immer nur von "Welle zu Welle zu gucken". In ein paar Tagen könnten die Werte auch sinken und man brauche technische Systeme, um in so einem Fall mit mehr Sicherheit zu öffnen.





Potsdam OB will mehr Klarheit bei Corona-Regeln





Für die Konferenz von Ministerpräsidentinnen und -präsidenten mit der Kanzlerin kommende Woche wünscht sich Schubert vor allem den Willen, einheitliche Regeln zu schaffen. Alles andere wirke auf die Menschen undurchsichtig und willkürlich. Ebenso müsse das Tempo beim Impfen zulegen, so Schubert.