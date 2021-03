- EMA entscheidet über AstraZeneca-Impfstoff: Keller hofft auf "klares Signal"

Die Europäische Arzneimittelbehörde EMA will eine Einschätzung zur Sicherheit des Corona-Vakzins von AstraZeneca abgeben. Aus Sicht der Grünen-Europabgeordnete Ska Keller hätte Deutschland mit einem Warnhinweis versehen auch erst einmal weiter impfen können.



Die Grünen-Fraktionschefin im Europaparlament, Ska Keller, hofft auf ein "klares Signal" der Europäischen Arzneimittelagentur (EMA) zum AstraZeneca-Impfstoff. "Wir haben ein großes Problem, wenn dieses Vakzin nicht genutzt werden kann, dann haben wir weitere Verzögerungen, natürlich muss es aber auch sicher sein."

Es fehlen Produktionsstätten für Impfstoffe in der EU

Keller kritisiert, dass es mit dem Impfen so langsam vorangeht. Ein Grund dafür seien fehlende Produktionsstätten in der EU: "Wir haben zwar viel Impfstoff bestellt, aber der muss produziert werden und jetzt stellen wir fest, wir sitzen da fest, weil wir auf Inhaltsstoffe warten, die in anderen Staaten der Welt produziert werden, die u.a. aber gerade auch nicht exportieren wollen."

Keller: Weniger Bürokratie in Deutschland beim Impfen

Keller fordert außerdem, dass das Impfen in Deutschland beschleunigt werde, dazu müsse auch Bürokratie abgebaut werden: "Ich bin sehr überrascht, dass der Impfgipfel letztendlich nicht stattgefunden hat, obwohl es ja gerade jetzt so einen dringenden Bedarf gibt, darüber zu gucken, wie geht es jetzt weiter".