- Ernst zu dritter Corona-Welle: Bei Schließungen nicht zuerst über Schulen diskutieren

Angesichts steigender Corona-Infektionszahlen ist die Debatte um den Präsenzunterricht wieder entbrannt. Die Vorsitzende der Kultusministerkonferenz, Brandenburgs Bildungsministerin Britta Ernst (SPD), will die Schulen möglichst lange offen halten: "Die Kinder und Jugendlichen haben sehr zu leiden."



Die Vorsitzende der Kultusministerkonferenz, Britta Ernst (SPD), ist dagegen, sich bei Schulschließungen starr an Inzidenzwerten zu orientieren. Es dürfe keinen schnellen Automatismus für Schließungen geben, sagte Ernst. "Wenn wir über Schließungen diskutieren, müssen wir nicht als erstes über die Schulen diskutieren." Es sei aber unstreitig, dass die Kommunen handeln müssen, wenn die Inzidenzwerte in einem hohen dreistelligen Bereich sind, betonte die Brandenburger Bildungsministerin.

Ernst befürchtet dauerhafte Folgen für Kinder



Die Kinder und Jugendlichen hätten ihr Päckchen zu tragen und litten mittlerweile sehr in der Pandemie, so Ernst. "Damit die Folgen nicht dauerhaft ihr Leben begleiten, müssen wir die Priorität auf Bildung auch in die Tat umsetzen." Gerade die Jüngsten müsse man im Blick haben. "Gerade für die kleineren Kinder ist der Schulbesuch wichtig, einige wissen gar nicht mehr, was eine Schule ist, haben die mühsamen ersten Schritte beim Lesen, Schreiben und Rechnen verlernt, das ist eigentlich kaum zu ertragen und zu verantworten."

Milliarden-Programm für betroffene Kinder



Auf der ab Donnerstag stattfindenden KMK-Konferenz werde das Milliarden-Programm für besonders von der Pandemie betroffene Kinder eine große Rolle spielen, sagte Ernst. "Es wird sehr konkret an einem Programm gearbeitet, um zum Beispiel mit Ferienangeboten oder Nachhilfe die Kinder zu unterstützen, die im Distanzunterricht nicht so viel gelernt haben, wie sie es sonst getan hätten. (...) Aber ab dem nächsten Schuljahr brauchen wir eine nationale Kraftanstrengung, um die Defizite bei den Kindern und Jugendlichen auszugleichen."