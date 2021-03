Weiter kein unabhängiges Gutachten zum Missbrauch in katholischer Kirche

Kardinal Rainer Maria Woelki scheue sich weiterhin, die Aufklärung des Missbrauchsskandals im Erzbistum Köln nach außen zu geben, so der Opfer-Sprecher Matthias Katsch. Er erhoffe sich dennoch "mehr als die Verschleierung von Verantwortlichkeiten".

Das Erzbistum Köln will ein lange angekündigtes Gutachten zum Umgang mit Missbrauchsfällen durch Kirchenmitarbeiter vorlegen. Er blicke "mit ziemlicher Skepsis" darauf, sagte der Sprecher der Opferinitiative "Eckiger Tisch", Matthias Katsch. Dennoch hoffe er, "mehr zu erfahren über dieses System der Vertuschung und Verschleierung von Verantwortlichkeiten".

Keine unabhängige Untersuchung der Missbrauchsfälle



Allerdings sei auch das neue Gutachten keine unabhängige Untersuchung, so Katsch. Es seien nur Akten ausgewertet worden.



Das Rechtsgutachten war von Kardinal Woelki in Auftrag gegeben worden. Er ist dafür kritisiert worden, dass er ein erstes Gutachten vor einem Jahr nicht veröffentlichen wollte und ein zweites Gutachten in Auftrag gegeben hat. Katsch hält Woelki für "mindestens befangen" - zudem sei er nicht bereit, die Aufklärung nach außen zu geben.

Opfer-Sprecher fordert Druck vom Parlament

Um die Missbrauchsfälle insgesamt umfassend aufzuarbeiten, fordert Katsch eine Untersuchungskommission des Bundestages. Außerdem müsse es in Zukunft klar sein, dass es strafbar ist, wenn jemand Informationen über sexuellen Missbrauch zurückhält.