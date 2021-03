- Brandenburg: Krisenstab übernimmt Impflogisitk

Brandenburg liegt bei den Corona-Impfungen pro Kopf bundesweit auf dem letzten Platz. Nun soll ein Krisenstab die Impf-Koordination übernehmen. Dieser könne besser auf die täglich wechselnde Lage reagieren, sagt Jan Redman, CDU-Fraktionschef im Brandenburger Landtag.



Bereits während der ersten Corona-Welle sei in Brandenburg ein interministerieller Krisenstab eingerichtet worden, so Redmann. Dieser habe seine Arbeit zwischenzeitlich wieder eingestellt. "Wir haben jetzt aber festgestellt, dass gerade die Impflogistik eine Herausforderung ist, die von so einem Krisenstab am besten bewältigt werden kann", sagt der CDU-Politiker.

"Müssen die Lage täglich neue bewerten"



Die Lage beim Impfen verändere sich fast täglich, je nach Zulassungslage und Lieferung. Mit einer normalen Behördenstruktur, die sich auf langfristige Annahmen stütze, könne man da nur schwer arbeiten. Das habe in der Vergangenheit zu Defiziten geführt. "Wir müssen einfach jeden Tag die Lage neu bewerten beim Impfen", sagt Redmann.

Natürlich sei auch der Krisenstab von rechtzeitigen Lieferungen abhängig. In der Vergangenheit sei teils aber auch der gelieferte Impfstoff nicht rechtzeitig verimpft worden. "In diese Situation wollen wir nicht mehr kommen", betont Redmann. Man habe die Hoffnung, dass der AstraZeneca-Impfstoff mittelfristig wieder zur Verfügung stehen werde, vielleicht sogar in größerem Umfang. "Ich wünsche mir sehr, dass wir dann so darauf eingerichtet sind, möglichst schnell die wieder zur Verfügung stehenden Imfpdosen zu verimpfen, daran wird jetzt hart gearbeitet", sagt Redmann.