- Berliner AfD bei Wahlkampfthemen noch nicht festgelegt

Die AfD musste bei den Landtagswahlen im Südwesten Verluste hinnehmen. Über die geplanten Themen für die Berliner Landtagswahlen sowie die Bundestagswahl werde noch ein Programmparteitag entscheiden, sagte die neue Landesvorsitzende Kristin Brinker.



Man werde sich nach den Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz noch einmal genau mit dem WählerInnen-Rückgang für die AfD beschäftigen, so Brinker. Sie sehe dafür verschiedene Faktoren: Zum einen sei die Wahlbeteiligung insgesamt niedriger ausgefallen. Zum anderen hätten viele Menschen schon vor Wochen per Briefwahl gewählt. Zu diesem Zeitpunkt sollte die AfD vom Verfassungsschutz beobachtet werden, was Wählerinnen und Wähler beeinflusst hätte.



Brinker: Corona-Massnahmen als Thema im AfD-Wahlkampf

Für den diesjährigen Doppelwahlkampf für Berlin und die Bundestagswahl würde sie selbst nicht die Themen festlegen, sondern diese würden auf einem AfD-Programmparteitag besprochen, sagte die Berliner AfD-Vorsitzende. Eines der zentralen Themen sei, welche Auswirkungen die Corona-Krise für Wirtschaft, Kultur und Sport in Berlin hätten. Dass die Corona-Massnahmen aber das AfD-Kernthema wären, bestätigte Brinkner nicht.



Sie widersprach dem Vorwurf eine "Marionette des rechten Flügels" der AfD zu sein. "Ich gehöre eher (...) zu den ultraliberalen Kräften in der AfD", so die Politikerin. Sie versuche aber, alle Strömungen der Partei unter einen Hut zu bringen.