- Eissenhauer: Sind vorbereitet für den Neustart der Museen

Nach dem zweiten Corona-Lockdown öffnen einige Häuser der Staatlichen Museen zu Berlin wieder ihre Türen – mit Hygienekonzept und Zeitfenster-Tickets. Über den Neustart haben wir mit Michael Eissenhauer, Kunsthistoriker und Generaldirektor der Staatlichen Museen zu Berlin, gesprochen.

Besucherinnen und Besucher der Staatlichen Museen zu Berlin benötigen zum Einlass ein Zeitfenster-Ticket, das sie auf der Webseite www.smb.museum kaufen können, so Eissenhauer. Es würden zudem die Kontaktdaten erfasst und jede und jeder müsse eine medizinische Maske tragen. Die Einlasszeit sei festgelegt, jedoch könne man so lange bleiben, wie man will.





Nur wenige hundert Museumsbesucherinnen pro Tag





Im Neuen Museum dürften sich über den gesamten Tag 860 Menschen aufhalten, so Eissenhauer. An besonders gefragten Exponaten würde das Aufsichtspersonal auf die Abstandsregeln und das Masketragen hinweisen. Er rechnet aber damit, dass die Gefahr einer "Verdichtung" von Menschen nicht auftreten wird, schon alleine wegen er niedrigen Gesamtzahl der Besucherinnen und Besucher. Üblicherweise könne man alleine im Neuen Museum 6000 bis 10.000 BesucherInnen pro Tag empfangen.



Für Schulen oder Gruppen sei das Angebot jedoch weder gedacht noch geeignet, so der Generaldirektor der Staatlichen Museen zu Berlin. Die SMB hielten jedoch ein breites Online-Angebot parat für Lehrkräfte sowie Schülerinnen und Schüler.

Mehr Informationen zu den Hygieneregeln und Zeitfenster-Tickets finden Sie unter www.smb.museum