Der Auftakt ins Wahljahr hätte für die Grünen kaum besser laufen können. In Baden-Württemberg den ersten Platz verteidigt, in Rheinland-Pfalz bleiben die Grünen in der Ampel-Koalition. Manche in der Partei träumen sogar wieder vom Kanzleramt. "Alles ist möglich", sagt auch Grünen-Bundesgeschäftsführer Michael Kellner.