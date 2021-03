"Ich weiß oft nicht, was in den nächsten Monaten kommt"

Viele Jugendliche in Berlin gehen wegen des Corona-Lockdowns noch immer nicht zur Schule. Für etliche junge Menschen bleibe die Situation deshalb eine organisatorische und mentale Belastung, so die Berliner Landesschülersprecherin Ha Thu Nguyen.



Die erlebte Unterrichtsqualität in der Pandemie sei stark von der besuchten Schule abhängig, so Nguyen. Zudem belaste der Lockdown viele Schülerinnen und Schüler mental. Im Alltag fehlten soziale Interaktionen vor Ort, so die Landesschülersprecherin – Gespräche und Begegnungen zwischen Kindern und Jugendlichen, die Vorurteile abbauen können.



Landesschülersprecherin: Brauchen weiterhin außerhäusliche Lernorte





Die Schülerinnen und Schüler würden zwar etwas selbstständiger in der Pandemie, so Nguyen, aber manche seien auch genau davon überfordert. Sie selbst sorge sich um die derzeit steigenden Infektionszahlen und inwiefern Präsenzunterricht dazu beitragen werde.



Schulen sollten leerstehende Räume als Lernorte zur Verfügung stellen, so Nguyen. Dort könnten Jugendliche lernen, die zu Hause wenig Ruhe oder ungenügende technische Ausstattung vorfänden. Dafür gebe es weiterhin einen Bedarf, so Nguyen.