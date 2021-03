dpa Bild: dpa

Mo 15.03.2021 | 13:05 | Interviews

- Brandenburg: Weiterführende Schulen öffnen wieder

In Brandenburg sind die Gesamtschulen, Oberschulen und Gymnasien am Montag wieder in den Wechselunterricht gestartet. Einmal pro Woche sollen sich Schülerinnen, Schüler und Lehrkräfte freiwillig selbst testen. Die Kritik ist angesichts steigender Infektionszahlen groß, berichtet Amelie Ernst.