- Landtagswahlen geben Vorgeschmack auf Bundestagswahl

Start ins Superwahljahr 2021: Bei den ersten Landtagswahlen haben die Amtsinhaber von Grünen und SPD klar gewonnen - in Baden-Württemberg hält sich Regierungschef Winfried Kretschmann, in Rheinland-Pfalz ist Malu Dreyer erneut die Siegerin. Von Alfred Schmit



BADEN-WÜRTTEMBERG

Mit einem Rekordergebnis von 32,6 Prozent der Stimmen haben die Grünen die Landtagswahl in Baden-Württemberg gewonnen; das ist ein Plus von gut zwei Prozentpunkten.

Auf dem zweiten Platz folgt laut vorläufigem amtlichen Endergebnis die CDU mit einem historischen Tief von 24,1 Prozent; das ist ein Minus von knapp drei Punkten.

Die SPD verliert leicht auf elf Prozent der Stimmen.

Die FDP gewinnt mehr als zwei Punkte und kommt auf 10,5 Prozent. Die AfD hat mit über fünf Punkten deutlich verloren und kommt auf 9,7 Prozent. Die Linke gewinnt leicht dazu und erreicht 2,9 Prozent der Stimmen.

Wahlsieger Winfried Kretschmann könnte nun seine Koalition mit der CDU fortsetzen oder aber auf ein Bündnis mit SPD und FDP umschwenken. Er kündigte an, mit diesen drei Parteien über mögliche Bündnisse zu sprechen.

RHEINLAND-PFALZ

Mit geringen Verlusten im Vergleich zum Jahr 2016 hat die SPD mit 35,7 Prozent der Stimmen die Landtagswahl in Rheinland-Pfalz gewonnen.

Den zweiten Platz belegte laut vorläufigem amtlichen Endergebnis die CDU mit einem historischen Tief von 27,7 Prozent – das ist ein Minus von vier Punkten.

Die Grünen gewannen vier Punkte auf 9,3 Prozent der Stimmen. Die AfD sackte von 12,6 auf 8,3 Prozent ab; die FDP verlor leicht auf 5,5 Prozent.

Ministerpräsidentin Malu Dreyer von der SPD sagte, wenn es darum gehe, eine Regierung zu bilden, sei für sie klar, dass sie erneut auf das Erfolgsmodell der Ampel setzen werde.

Erstmals in den Mainzer Landtag kommen mit 5,4 Prozent der Stimmen die Freien Wähler; die Linke scheiterte erneut an der Fünfprozenthürde.

In beiden Bundesländern ging die Wahlbeteiligung jeweils um etwa sechs Punkte auf rund 64 Prozent zurück. Die Zahl der Briefwahlstimmen war wegen der Pandemie ungewöhnlich hoch: Die ARD schätzt ihren Anteil in Baden-Württemberg auf 50 und in Rheinland-Pfalz auf 65 Prozent.