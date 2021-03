- Nach Landtagswahlen: "Die CDU ist schockiert"

Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz haben gewählt: Eine mögliche Ampel-Koalition im Bund wird wahrscheinlicher und erhöht den Druck auf die Union und CDU-Chef Armin Laschet. Markus Söders Chancen auf eine Kanzlerkandidatur steigen, sagt Politikwissenschaftler Albrecht von Lucke.

Nach den hohen Wahlverlusten für die CDU in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz rechnet der Politikwissenschaftler Albrecht von Lucke mit steigendem Druck auf CDU-Chef Armin Laschet und die ganze Partei bei der Frage nach der Kanzlerkandidatur.

Zweifel an Laschet werden steigen

"Die CDU ist schockiert", so von Lucke. Der dramatische Abfall zeige deutlich die Möglichkeit einer Ampel-Koalition im Bund. So sei die als sicher geltende Kanzlerschaft der Union plötzlich in Frage gestellt. Die Zweifel an Armin Laschet würden steigen - zumal die Werte pro Markus Söder als Kanzlerkandidat seien.

Grüne: Eine Frage des Zutrauens bei der Kanzlerschaft

Der SPD attestiert von Lucke wenig Chancen auf die Kanzlerschaft, zumal Kandidat Olaf Scholz ein "Meister der Autosuggestion" sei. Er setze auf Kontinuität, habe aber an sich schlechte Werte.

Die hohen Wahlerfolgswerte der Grünen für die Landtage relativiert von Lucke insofern, als dass es verschiedene Strömungen innerhalb der Partei gebe. "Eine Annalena Baerbock ist rein vom Auftreten weit weg von der paternalistischen, sehr konservativen, schwäbisch gemütlichen Art eines Kretschmann." Bei einer möglichen Kanzlerschaft sei letztlich die Frage, ob man es den Grünen zutraue.