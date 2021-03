- Zehn Jahre Krieg in Syrien: "Mit humanitärer Hilfe ist es nicht getan"

Vor zehn Jahren kam es in Syrien zu ersten großen Demonstrationen gegen Machthaber Baschar al-Assad. Was folgte war ein brutaler Bürgerkrieg, in den sich immer mehr andere äußere Mächte eingemischt haben. Ralf Südhoff, Direktor des Zentrums für Humanitäre Hilfe in Berlin, gibt Inforadio-Reporter Matthias Bertsch eine Einschätzung zur Lage vor Ort.