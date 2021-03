- CDU-Fraktionsvize: "Vertrauen wurde massiv gebrochen"

Sie sei erleichtert darüber, dass alle Abgeordneten der CDU/CSU-Bundestagsfraktion eine Ehrerklärung abgegeben hätten. Damit wurde deutlich, dass diese keine finanziellen Vorteile aus der Corona-Krise geschlagen hätten.





Union will Maßnahmenkatalog und Verhaltenskodex





Man sei aber erst am Anfang, so Connemann, denn das "Vertrauen wurde massiv gebrochen". Dieses zu reparieren gelänge nur mit größtmöglicher Transparenz. Dafür habe die Union am Freitag einen zehnteiligen Maßnahmenkatalog vorgelegt. Ein Entwurf für einen internen Verhaltenskodex solle folgen.





Connemann: Bezahlte Interessensvertretung verbieten

In dem Zehn-Punkte-Plan, so die CDU-Politikerin, gehe es auch um eine gesetzliche Regelung zum Verbot bezahlter Interessensvertretung, das Verbot zum geschäftlichen Missbrauch von Mandaten sowie das Abschöpfen verbotener Einnahmen. Die Konsequenzen für Fehlverhalten sollen streng sein, so Connemann, ohne jedoch konkrete Maßnahmen zu nennen.