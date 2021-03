- "Noch ein langer Weg, bis wir aus dem Schlamassel raus sind"

Der Hauptstadtflughafen BER hat mehr als 4,5 Milliarden Euro Schulden, ein möglicher Bankrott soll mit einer Teilentschuldung abgewendet werden. Rainer Bretschneider, Aufsichtsratsvorsitzender der Flughafengesellschaft, hält dies für machbar.



Die Eigentümer des BER – der Bund sowie die Bundesländer Berlin und Brandenburg – hätten ein "originäres Interesse" daran, dass die Hauptstadtregion einen Flughafen hat, so Bretschneider. Falls es nicht zu einer Teilentschuldung käme, so der Aufsichtsratvorsitzende, würden Bürgschaften der Eigentümer greifen – und diese seien in Summe teurer als eine Teilentschuldung.





Corona-Hilfen für den Flughafen BER?



Die von Flughafen-Chef Lütke-Daldrup geforderten Coronahilfen in Höhe von knapp einer halben Milliarde Euro sollen dem Flughafen als Eigenkapital zur Verfügung gestellt werden. Bretschneider sagte aber, man arbeite intensiv daran, dieses Geld nicht vollends aufzuzehren.