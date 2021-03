- Vor der Landtagswahlen: "Erfreulicher Sonntag" für die Grünen erwartet

Am Sonntag wählen Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg einen neuen Landtag. Es deute vieles auf einen Höhenflug der Grünen hin, bei den anderen Parteien sei es unklarer, so Politikwissenschaftler Uwe Jun. Möglicherweise wirke sich auch die Maskenaffäre von CDU und CSU auf die Wahlen aus.



Nach Auffassung von Uwe Jun, Politikwissenschaftler an der Universität Trier, deutet sich vor den Landtagwahlen in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg "ein erfreulicher Sonntag" für die Grünen an. Das gebe Rückenwind für die Bundestagswahl im Herbst.

Unklar, inwieweit sich die Maskenaffäre der Union auswirkt



In Baden-Württemberg sehe es erneut nach Regierungsmöglichkeit für die Grünen und Ministerpräsident Winfried Kretschmann aus. Bei den anderen Parteien seien die Signale bislang nicht so klar, meint Jun. Inwieweit sich etwa die Maskenaffäre von CDU und CSU auswirke auf die Wahlentscheidung, sei nicht abzusehen.

In Rheinland-Pfalz sei die SPD im Aufwind, so Jun. "Der Faktor Malu Dreyer wirkt." Deswegen sei die Möglichkeit, dass Dreyer Ministerpräsidentin bleibe, gestiegen.