- "Wir müssen noch differenzierter vorgehen"

Die 7-Tage-Inzidenz gilt in Deutschland als zentrale Größe bei der Entscheidung über Lockerungen. Klaus Stöhr, Epidemiologe und ehemaliger Leiter des Global-Influenza-Programms der WHO, kritisiert, dass nicht auch noch andere Faktoren miteinbezogen werden.



Sich vor allem an der Zahl der positiv Getesteten zu orientieren, sei grundsätzlich richtig, sagt Klaus Stöhr, Epidemiologe und ehemaliger Leiter des Global-Influenza-Programms der WHO. "Die 7-Tage-Inzidenz hilft uns ja auch zu vergleichen, wie es vor einigen Monaten war, wie es heute aussieht und wie es morgen sein wird.“

Allerdings müsse man bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie noch differenzierter vorgehen, fordert Stöhr. Neben den saisonalen Schwankungen zwischen Sommer und Winter, müsse man bei den Fallzahlen auch noch stärker auf die Alters- und Risikogruppen schauen.

Mehr Faktoren einbeziehen

Wenn man in einem Landkreis alle Menschen über 70 geimpft habe, könne man über 90 Prozent der schweren Krankheitsverlaufe verhindern, so Stöhr. "Dann würde es keinen Sinn mehr machen, wenn man in einem solchen Landkreis wegen eines kleinen Ausbruchs in einer Schule oder einem Betrieb, den ganzen Landkreis dicht macht.“

Ein Plan der sich nicht nur an der 7-Tage-Inzidenz orientiert, sondern auch noch andere Faktoren miteinbezieht, wäre intelligenter gewesen, sagt der Epidemiologe. Auch der R-Wert sowie die Zahl der negativ Getesteten und der insgesamt Getesteten hätte miteinbezogen werden können, so Stöhr. "Aber die reinen Inzidenzwerte werden uns nicht weiterhelfen.“