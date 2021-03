Die Not der Menschen im Jemen

Fast sechs Jahre schon herrscht Krieg im Jemen. Die Vereinten Nationen sprechen von der weltweit schwersten humanitären Krise, die es derzeit gibt. Aenne Rappel, Vorsitzende der Stiftung Jemenhilfe Deutschland, berichtet über die Notsituation der Menschen.



Die Lage im Jemen sei aktuell sehr dramatisch, sagt Aenne Rappel, Gründerin und Vorsitzende der Stiftung Jemenhilfe Deutschland. Die Stiftung betreibt unter anderem ein Kinderhaus in der jemenitischen Stadt Taiz.

Das Kinderhaus befinde sich zwar in einem geschützten Bereich, doch die Stadt wird momentan täglich bombardiert, berichtet Rappel. In ihrem Kinderhaus betreut die Stiftung circa 120 Menschen. "Und es wären wesentlich mehr, wenn wir noch Platz hätten“, sagt die Stiftungsvorsitzende. Außerdem betreibt die Jemenhilfe noch ein Krankenhaus in der Nähe von Taiz.

Kein Ende des Konflikts absehbar

Wegen des Bürgerkriegs im Jemen kann die Stiftung derzeit nicht selbst aktiv werden, erklärt Rappel. Stattdessen werden die Spenden aus Deutschland gesammelt und an die jemenitischen Helfer der Stiftung in Taiz weitergegeben, die vor Ort im Kinder- und Krankenhaus arbeiten.

Trotz der aktuell ausweglosen Situation aus Bürgerkrieg und Hungersnot werden Sie und ihre Stiftung weiterarbeiten, verspricht Rappel.