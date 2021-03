- Japan zehn Jahre nach der Atomkatastrophe

Am 10. März 2001 erschütterte ein schweres Erdbeben Japan und löste eine Reihe von katastrophalen Störfällen im Atomkraftwerk von Fukushima aus. Wie das Land seitdem mit den Folgen umgeht, darüber sprechen wir mit Jesper Weber, der seit 29 Jahren in Japan lebt.



Jesper Weber war gerade in Tokio einkaufen, als das Erdbeben, das die Katastrophe in Fukushima auslöste, auch in der japanischen Hauptstadt zu spüren war. Fast täglich berichtete er in den anschließenden Tagen über die Situation in Japan in der rbb Abendschau.

Das Katastrophenmanagement der Firma Tepco, die das havarierte Atomkraftwerk in Fukushima betrieben hatte, sieht Weber auch heute noch kritisch. Es sei zwar nach der Katastrophe nichts verheimlicht worden, aber das Risiko eines Tsunami wurde eindeutig unterschätzt.

Keine Diskussion über Atomausstieg

Auch zehn Jahre nach der Katastrophe gebe es weiterhin viel Angst vor allem was mit Fukushima zu tun habe, etwa auch mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen oder Fischen aus der Region, sagt Weber.

Aber auch in Japan dominiere aktuell die Corona-Pandemie die öffentlichen Debatten. "Der Ausstieg aus der Atomkraft ist momentan kein wichtiges Thema.“ Weber bedauert, dass es in Japan keine Diskussion darüber gibt, wie man langfristig aus der Atomenergie aussteigen könnte.