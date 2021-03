- "Fukushima war für uns alle ein Wachrüttelmoment“

Zehn Jahre ist es her, dass in Fukushima ein Atomkraftwerk havarierte. Ein Schock, der auch dafür gesorgt hat, dass der Katastrophenschutz in Deutschland noch einmal erheblich verbessert wurde, erklärt Inge Paulini, Präsidentin des Bundesamtes für Strahlenschutz.

"Auch heute noch sind die Probleme in der Region rund um Fukushima riesig“, sagt Inge Paulini, Präsidentin des Bundesamtes für Strahlenschutz. Nach der Dreifach-Katastrophe vor 10 Jahren aus Erdbeben, Tsunami und Kernschmelze konnten über 36.000 Menschen noch immer nicht in ihre Heimat zurückkehren.

In der Region um Fukushima wurden inzwischen umfangreiche Dekontaminationsarbeiten durchgeführt, erklärt Paulini, um etwa verstrahltes Laub und Äste zu entfernen und Hausfassaden und Straßen abzuwaschen. Dabei seien über 20 Millionen Tonnen radioaktiv verseuchter Müll zusammengetragen worden. Die Sperrzone um das Kernkraftwerk in Fukushima, die etwa so groß ist wie die Stadt München, wird aber noch lange nicht bewohnbar sein, so Paulini.

Wachrüttelmoment auch für Deutschland

Die Katastrophe in Fukushima habe auch die Behörden in Deutschland wachgerüttelt, dass so etwas auch in einem hochindustrialisierten Land passieren könne, sagt die Präsidentin des Bundesamtes für Strahlenschutz.

Es habe zwar auch schon vor Fukushima ein flächendeckendes Strahlenmessungsnetz in Deutschland gegeben. "Aber nach Fukushima ist der Notfallschutz tatsächlich noch einmal erheblich verbessert worden.“

Für den Fall einer Reaktorkatastrophe gibt es in Deutschland inzwischen ein radiologisches Lagezentrum unter der Leitung des Bundesumweltministeriums, erklärt Paulini. Von dort sollen Behörden und Katastrophenschützer im Notfall koordiniert werden.