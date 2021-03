- Politologin: Maskenaffäre ist nicht entscheidend für Landtagswahlen

2021 ist Superwahljahr. Am Wochenende ist Auftakt bei den Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Vor allem die CDU bangt nach der Maskenaffäre um ihre Stimmen. Für die Politologin Ursula Münch standen die Chancen der Union aber auch schon vor der Affäre nicht sonderlich gut.

Die Maskenaffäre trifft die Union zur Unzeit. Denn am Wochenende stehen gleich zwei Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz an. Mit einem Debakel für die CDU rechnet die die Politologin Ursula Münch dennoch nicht.

Auch schon vor der Affäre um die Unionspolitiker, die sich an der Beschaffung von Masken bereichert haben sollen, habe die CDU in Baden-Württemberg hinter den Grünen von Ministerpräsident Winfried Kretschmann gelegen, erklärt die Leiterin der Akademie für Politische Bildung in Tutzing am Starnberger See. In Rheinland-Pfalz liege die CDU dagegen noch gleichauf mit der SPD.

Landesthemen sind wichtiger



Das werde sich zwar vermutlich etwas verschlechtern, prognostiziert Münch. "Wobei wir natürlich nicht wissen, wie viele Menschen schon ihre Briefwahl durchgeführt haben, bevor die Affäre bekannt wurde.“

Mehr als um die Maskenaffäre auf Bundesebene gehe es bei den Wahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz um Landesthemen sowie um die Spitzenkandidaten, erklärt Münch. In Baden-Württemberg würden selbst konservative Wähler weiterhin Winfried Kretschmann bevorzugen. "Ich gehe davon aus, dass es in beiden Bundesländern keine großen Überraschungen geben wird.“