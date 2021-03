- Impfreihenfolge: "Hausärzte haben Vertrauen verdient"

Sputnik V, Johnson & Johnson: Produktion in Deutschland

Die Bundesregierung will die Corona-Impfstoffproduktion in Deutschland stärker ausbauen. Im Gespräch sei auch, Sputnik V aus Russland und den US-amerikanischen Impfstoff von Johnson und Johnson in Deutschland zu produzieren, sagt Andreas Feicht, Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium.