- Sechs Millionen syrische Kinder auf humanitäre Hilfe angewiesen

Eine ganze Generation syrischer Mädchen und Jungen hat in den vergangenen zehn Jahren Gewalt, Flucht und Not erlebt. Nun sei es entscheidend, den Kindern wieder einen Zugang zu Bildung zu verschaffen, sagt Christian Schneider von Unicef Deutschland.



"In Syrien wurden im Laufe dieser Jahre etwa fünf Millionen Kinder geboren, die tatsächlich nichts anderes als immer wieder Angst, Bombenexplosionen, Angriffe erlebt haben", sagt Christian Schneider, Geschäftsführer der Kinderhilfsorganisation UNICEF Deutschland. Mittlerweile aber verschiebe sich die Not der Kinder. "Es ist so, dass in vielen Landesteilen die Kriegshandlungen unmittelbar zurückgegangen sind (…), was wir aber sehen ist, dass sich die Notlage der Kinder so verschärft, dass inzwischen sechs Millionen Kinder in Syrien auf humanitäre Hilfe angewiesen sind", sagt Schneider.

Zum einen litten die Kinder unter einer enormen psychischen Last, sagt Schneider. Jedes vierte Kind in Syrien zeige psychische Auffälligkeiten. Das habe auch damit zu tun, dass inzwischen jede dritte Schule in Syrien nicht mehr funktionsfähig sei. Zum anderen nehmen der Hunger und die Armut so zu, dass inzwischen eine halbe Million Kinder in Syrien chronisch mangelernährt seien. Das habe dramatische Folgen für die physische und geistige Entwicklung, sagt er.

Zugang zu Schulen schaffen

Zwar könnte ein Teil der Syrer nach Europa und Deutschland flüchten, doch Schneider betont: "Wir sollten auch nicht vergessen, dass nach wie vor in der Region, also in den Nachbarländern – Libanon, Türkei, Jordanien – 85 Prozent der geflüchteten Kinder aus Syrien Obdach gefunden haben und versorgt werden." Daher unterstütze Unicef die gesamte Region.

"Es ist sicherlich eine entwurzelte Generation, aber auch - nach dem was wir von den Kindern in Syrien und auch den Kindern hier hören - keine Generation, die sich verloren fühlt", sagt Schneider. Das Entscheidende sei ein sofortiger Zugang zu Schulen in Deutschland und für die Kinder in Syrien müssten Not-Schulen überall da aufgebaut werden, wo es geht. Jeder Tag, an dem die Kinder keine Bildung erfahren könnten, sei eine Verletzung der Kinderrechte.