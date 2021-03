- Hausärzteverband: Könnten sofort mit dem Impfen anfangen

Ab April sollen auch die Hausärztinnen und -ärzte gegen das Coronavirus impfen. Man könne eigentlich schon jetzt beginnen, sagt Ulrich Weigeldt, Bundesvorsitzender des Deutschen Hausärzteverbandes. In der Pandemie zähle jeder Tag, an dem geimpft werden könne.



Es sei zwar richtig, dass Bund und Länder nun grünes Licht für die Hausarztpraxen gegeben hätten, so Weigeldt. "Aber eigentlich ist es viel zu spät." Um die Pandmie in den Griff zu bekommen, zähle jeder einzelne Tag. "Deswegen würden wir lieber sofort anfangen und ich glaube das wäre auch möglich, jedenfalls sachliche Hinderungsgründe sehe ich nicht", sagt dre Mediziner. Etwa wäre es schon jetzt denkbar, übriggebliebenen Impfstoff aus den Impfzentren an die Praxen zu liefern.

Wartelisten für Impfwillige



Mit einem riesigen Run auf die Praxen rechnet Weigeldt nicht. Zum anderen hätten die niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte Routine im Impfen und kennten ihre Patientinnen und Patienten. So könne man recht unkompliziert Impftermine vergeben.

Er gehe zudem davon aus, dass die Flexibilität in der Imfpreihenfolge etwas zunehmen werde, so Weigeldt. Es werde möglich sein, sich bei Hausarzt oder Hausärztin auf eine Liste setzen zu lassen, auch wenn man nicht zur Risikogruppe gehöre. "Aber natürlich werden wir uns als Leitlinie schon an die Priorisierung halten", betont Weigeldt. Viele kranke Menschen, die ihre Wohnung nicht verlassen können, blieben im Moment noch ohne Impfung und würden dann bei Hausbesuchen geimpft.