Di 09.03.2021 | 15:05 | Interviews

- Brandenburg plant Schnelltests in Drogeriemärkten und Apotheken

Seit Montag soll ich jeder und jede einmal pro Woche kostenlos auf das Coronavirus testen können. In Brandenburg gibt es noch zu wenige Testmöglichkeiten. Man plane deshalb Schnelltests in Filialen von dm und Rossmann sowie in Apotheken, sagt Wolfang Blasig (SPD), Landrat von Potsdam-Mittelmark.