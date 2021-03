- Öffnung der Kitas: Viele Eltern "am Ende ihrer Kräfte"

Sieben Stunden täglich dürfen alle Kinder in Berlin nun wieder in die Kita. Babette Sperle vom Dachverband Kinder- und Schülerläden, findet das gut für Kinder und Eltern. Trotzdem sorgt sie sich um sich und ihre Kolleginnen und Kollegen: Die Corona-Impfungen lassen auf sich warten.



Der Berliner Dachverband der Kinder- und Schülerläden begrüßt die Öffnung für alle Kinder, kritisiert aber die Umsetzung. Bei einer Betreuungszeit von mindestens sieben Stunden seien stabile Gruppen in vielen Kitas nicht zu gewährleisten, sagte DaKS-Sprecherin Babette Sperle.



Besser wäre ein Modell gewesen, das ihr Verband vorgeschlagen hat und bei dem kleine Gruppen abwechselnd in den Kitas betreut werden.

Kein System der Notbetreuung mehr

In Berlin kehren an diesem Dienstag weitere Kinder in die Kitas zurück. Sie sollen in möglichst stabilen Gruppen mindestens sieben Stunden lang betreut werden. Zuvor gab es nur eine Notbetreuung für Eltern mit bestimmten Berufen.