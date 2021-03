- Studie über Rassismus bei der Brandenburger Polizei gefordert

Die Summe der Fälle von Rassismus bei der Polizei zeige, dass es möglicherweise ein strukturelles Problem ist. Das sagt der Brandenburger Landtagsabgeordneten Andreas Büttner (Linke), der selbst Polizeibeamter war. Er fordert eine Studie.

Der Brandenburger Linken-Politiker Andreas Büttner hat im Innenausschusses des Landtags eine Studie über Rassismus in der Landespolizei gefordert. Es sei bekannt, dass Rassismus bei der Polizei wie auch in der ganzen Gesellschaft vorhanden ist, so Büttner. Man müsse nun herausfinden, wie groß das Problem bei Polizei und Sicherheitsbehörden ist.

Viele Gegner einer Rassismus-Studie

Innenminister Stübgen lehnt eine solche Studie allerdings ab. Auch der Chef der Gewerkschaft der Polizei in Brandenburg, Schuster, ist dagegen. Er spricht von einer Stigmatisierung der Polizei.

Migrantenverbände klagen dagegen immer wieder über sogenanntes "Racial Profiling", das heißt, dass Menschen mit nicht-weißer Hautfarbe besonders häufig kontrolliert werden.