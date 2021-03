dpa Bild: dpa

Di 09.03.2021 | 07:05 | Interviews

- Kalayci: Impfen in 100 Arztpraxen startet im Probelauf

Ab April soll flächendeckend auch in Praxen gegen das Coronavirus geimpft werden. Ein Modellprojekt in Berlin startet in dieser Woche. Außerdem kündigt Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) fünf weitere Zentren für Schnelltests in der Stadt an.