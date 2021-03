- Rita Süssmuth, wie schaffen wir Gleichberechtigung?

Rita Süssmuth war erst Frauen- und Familienministerin, dann Präsidentin des Deutschen Bundestags. Seit langem kämpft sie für die Gleichberechtigung von Frauen und Männern. Doch ein Ziel ist ihrer Meinung nach noch lange nicht in Sicht.

In Sachen Gleichberechtigung steht Deutschland noch nicht gut da, findet die frühere Frauen- und Familienministerin und Ex-Präsidentin des Bundestags, Rita Süssmuth (CDU). "Eine drei minus", gibt sie Deutschland, wenn Schulnoten eine Maßeinheit wäre. Es gebe nicht genügend Willen zur Veränderung. Man bilde sich in Deutschland immer fälscherweise ein, man sei ja schon so weit gekommen.

"Die Beteiligung der Frauen in und an der Politik" müsste nach Süssmuth dringend und schnell erhöht werden. Das Arbeiten im Homeoffice zeige die Ungleichberechtigung zum wiederholten Male: "Wir meinen, was Gutes zu tun und sehen nicht die Folgeschäden", sagt sie. Und fügt hinzu: "Das Homeoffice löst nicht das Problem in der Kinderbetreuung, in der Verteilung der Sorge- und Hausarbeit, löst nicht das Problem ungleicher Bezahlung."

Ohne die Quote geht es nicht

Süssmuth steht hinter der Frauenquote: "Ohne die Quote wären wir nicht mal so weit wie wir jetzt sind", sagt sie. Die Quote sei eine zwar Krücke, aber notwendig. Wer meint, es ginge mit anderen Mitteln liege falsch: "Nein, es muss sich jetzt was ändern, nicht in zehn oder 20 oder 25 Jahren", so die frühere Bundestagspräsidentin.

Auch Angela Merkels Kanzlerschaft sei ein wichtiger Schritt in Richtung Gleichberechtigung und Teilhabe gewesen: "Sie hat gezeigt: Wir können", sagt Süssmuth. Fähige Frauen gebe es genug, es mangele an der Beteiligung und Möglichkeiten für diese Frauen.

"Habt keine Angst"

In Bezug auf inklusive Sprache, sagt sie: "Das Gendern in der Sprache wäre ja nicht notwendig, wenn wir uns anders verhielten." Es sei notwendig beide Geschlechter beim Namen zu nennen. "Womit ich Probleme habe: Dass wir damit so viel herumfuchteln", sagt Süssmuth. Sie bevorzuge beide Formen auszusprechen. Denn nur so seien Frauen ausreichend sichtbar, betont sie. Jungen Frauen gibt sie den Rat: "Habt keine Angst, dazu gehört auch Mut. Aber wenn wir viele sind, ist es leichter, als wenn wir immer Einzelne mit den all den Widerständen alleine lassen."