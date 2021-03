- Suding: FDP muss Frauen besser ansprechen

Die FDP muss besser darin werden, Frauen anzusprechen. Das sagt FDP-Vizechefin Katja Suding. Mehr Frauen müssten als Mitglieder gewonnen werden, in höhere Funktionen gehen und für Mandate kandidieren, sagt Suding.

Am kommenden Sonntag finden Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pflaz statt. In Rheinland-Pfalz regiert derzeit eine Ampel-Koalition aus SPD, Grünen und der FDP. Aktuellen Umfrageergebnissen zufolge sehe es so aus, als wenn die Ampel auch in Zukunft weiter regieren würde, sagt FDP-Vizechefin Katja Suding.

Die inhaltliche Zusammenarbeit funktioniere in der Konstellation sehr gut, sagt sie. "Ich würde mir sehr wünschen, dass diese Koalition ihre Arbeit weiter machen kann, denn es bleibt ja noch genug zu tun", sagt Suding. Grundsätzliche kämen für sie aber auch andere Konstellationen in Frage. "Uns geht es nicht darum, per se zu regieren, uns geht es auch nicht um irgendwelche Bündnisse, sondern uns geht es darum, etwas fürs Land zu erreichen", so die FDP-Politikerin.

Noch zu wenig Frauen in der FDP

Lücken sieht die Vizechefin noch bei der Verteilung von Männern und Frauen: "Was ich mir natürlich auch wünsche und das teile ich auch durchaus mit vielen Männern in der FDP, dass wir noch besser werden müssen Frauen anzusprechen, bei uns Mitglieder zu werden, dann aber auch in Funktionen zu gehen und für Mandate zu kandidieren", sagt sie.