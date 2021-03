- Walter (Linke) zu Öffnungen: "Es bleiben viele Fragen offen"

Auch Brandenburg lockert die Corona-Beschränkungen. Sebastian Walter, Linken-Fraktionsvorsitzender im Landtag, bemängelt die Unübersichtlichkeit bei den Öffnungen. Außerdem erklärt er, warum er nach einem Impfchaos ein Testchaos fürchtet.

Grundsätzlich begrüßt der Fraktionsvorsitzende der Linken im Brandenburger Landtag Sebastian Walter die Öffnungen im Sport oderim privaten Bereich. Allerdings sei übers Testen nicht so viel geredet worden. Die Landesregierung verweise bei der Teststrategie an die Kommunen oder an den Bund, so Walter: "Ich glaube, uns droht hier gerade nach dem Impfchaos auch ein Testchaos."