- Astronom: "Neuer Planet hat uns elektrisiert"

Das Max-Planck-Instituts für Astronomie in Heidelberg feiert die Entdeckung eines neuen, erdähnlichen Exo-Planeten, der den Namen "Gliese 486b" erhielt. Über die Erforschung des Planeten haben wir mit dem Institutsdirektor Thomas Henning gesprochen.

Rund 5000 Planeten außerhalb unseres Sonnensystems sind bekannt, so Henning. "Aber als wir diesen entdeckt hatten, da waren wir wirklich elektrisiert." "Gliese 486b" läge nach astronomischen Maßstäben quasi vor der Haustür unserer Erde, so der Astronom – 26 Lichtjahre ist er entfernt. Er sei massereicher als die Erde und habe einen etwas größeren Radius. Mit 430°C hat der Exo-Planet eine vergleichbare Oberflächentemperatur wie die Venus. "Wir erwarten, dass es dort Lavaströme gibt und möglicherweise eine Atmosphäre." Mit Leben sei bei diesen Temperaturen eher nicht zu rechnen, so der Wissenschaftler.



Ab Herbst soll "Gliese 486b" genauer erforscht werden



Dass es erdähnliche Planeten außerhalb unseres Sonnensystems gebe, sei eine kleine Sensation, so Henning. Voraussichtlich im Herbst soll der neu entdeckte Planet spektroskopiert werden – also mit dem James-Webb-Weltraumteleskop genauer erforscht werden. Der Name "Gliese" stammt von dem Heidelberger Astronom Wilhelm Gliese, der einen Katalog sonnennaher Sterne erstellt hatte.



Mehr über den Planeten finden Sie auch auf der Webseite des Max-Planck-Instituts für Astronomie in Heidelberg.