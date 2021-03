- Mit der Seilbahn quer durch Berlin

Die Berliner FDP will in Berlin eine Seilbahn als ergänzendes Verkehrsmittel einführen, doch die Verkehrsverwaltung lehnt dies bisher ab. Verkehrsplaner Heiner Monheim ist Mitenwickler einer Gondelverbindung für Koblenz und sieht in der Technik viele Vorzüge.

Gondeln könne man, so Monheim, relativ schnell planen und bauen. Schienenprojekte könnten bis zu 15 Jahre in der Fertigstellung dauern. Die Seilbahn in Koblenz, die Monheim betreut hat, war in 13 Monaten fertig – von der ersten Idee bis zur Inbetriebnahme.





Experte schätzt 30 bis 40 ÖPNV-Lücken in Berlin und Umland



Für eine öffentliche Förderung aber müsste eine Gondelbahn mit dem übrigen ÖPNV verknüpft sein, so Monheim. "Es darf kein isoliertes und kein rein touristisches System sein", so der Verkehrswissenschaftler. Ebenso müsste vorab analysiert werden, ob die Seilbahn als Querverbindung oder als Verlängerung einer Strecke dienen soll. In Berlin und im Umland schätzt Monheim gut 30 bis 40 Lücken im ÖPNV. Ob diese allerdings geeignet sind, mit einer Seilbahn überbrückt zu werden, müsse erst einmal geprüft werden.