Aufräumarbeiten in Fukushima könnten noch Hunderte Jahre dauern

Vor gut zehn Jahren, am 11. März 2011, verwandelten ein Erdbeben, ein Tsunami und drei Kernschmelzen im Atomkraftwerk Fukushima die gleichnamige Präfektur in ein Sperrgebiet. Wissenschaftsjournalist Ranga Yogeshwar hat Fukushima besucht und schildert die anhaltenden Probleme bei den Aufräumarbeiten.

Im Atomkraftwerk Fukushima sei man ein wenig vorangekommen, so Yogeshwar. Teilweise wurden Brennstäbe entfernt, in mehreren Blöcken sei es aber zu Kernschmelzen gekommen, hier werden die Arbeiten erst 2023 fortgesetzt. Um die Trümmer endgültig zu beseitigen, so die vor Ort tätige Kommission, werde es wohl noch 100 bis 200 Jahre dauern.





Problem mit kontaminiertem Kühlwasser





Die Brennstäbe mussten damals, bei intaktem Betrieb und auch nach der Havarie, gekühlt werden. Dazu werden gigantische Mengen kontaminierten Wassers gespeichert und gereinigt, so Yogeshwar. Ein radioaktives Element namens Tritium aber kann nicht entfernt werden. Fischer und Nachbarstaaten protestierten, dass dieses Wasser im Meer zur Verdünnung verklappt würde.





Yogeshwar: Sichere Kernenergie ist extrem teuer





Die Kosten für die Schadensbeseitigung seien enorm und belaufen sich aktuell auf 75 Milliarden US-Dollar. Viele Menschen können zudem nicht zurück in ihre Heimat, die Präfektur Fukushima. Den Trend, Atomkraft als neue "Öko-Energie" zu verkaufen, sieht der Wissenschaftsjournalist kritisch: "Wenn Kernernergie sicher sein soll, ist sie extrem teuer. Selbst aus ökonomischen Überlegungen ist das kein Zukunftsmodell."