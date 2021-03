- Wissing (FDP) wirft Regierung Versäumnisse vor

Bund und Länder haben sich auf stufenweise Öffnungen in der Corona-Pandemie geeinigt. Der FDP-Generalsekretär Volker Wissing fordert Perspektiven für Handel und Gastronomie. Außerdem kritisiert er die Bundesregierung für Versäumnisse bei Tests und beim Impfen.



Wegen Versäumnisser der Bundesregierung im Kampf gegen Corona, fallen die Öffnungsschritte so "schwach" aus, sagt FDP-Generalsekretär Volker Wissing. Der Handel und andere Bereiche mit geringem Infektionsrisiko - wie etwa die Außengastronomie - brauchten eine Öffnungsperspektive. Dabei kritisiert Wissing auch den Fokus auf die Inzidenz. Man müsse auch die Impfungen und die Anzahl der Tests dabei in den Blick nehmen, so Wissing.

"Die Bunderegierung hat durch ihre verzögerte Impfstoffbeschaffung und die verzögerte Beschaffung von Tests den Menschen Chancen genommen."

Die Regierung habe ihre Hausaufgaben nicht gemacht, so der FDP-Politiker: "Hätten wir mehr Tests, hätten wir mehr Impfungen, dann wären wir noch weiter und könnten noch größere Lockerungsschritte gehen." Und weiter: "Wir haben sehr viel Zeit verschlafen." Es sei schlimm, dass man von Deutschland aus zuschauen müsse, wie das Testen in anderen Ländern ablaufe, "wenn wir jetzt erfahren, dass der Bundesgesundheitsminister die Selbsttests gar nicht bestellt hat."

Man müsse den Bürgern zudem mehr Verantwortung zutrauen - etwa durch Selbsttests sich zu vergewissern, ob eine Corona-Infektion vorliegt. "Die Bekämpfung der Pandemie funktioniert durch die Bürgerinnen und Bürger ja sehr gut."