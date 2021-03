- Rissenbeek zu Berlinale 2021: Ein anderes Festivalgefühl

Roter Teppich und Blitzlichtgewitter – eigentlich ist die Verleihung der Goldenen und Silbernen Bären auf der Berlinale immer ein Highlight. In diesem Jahr wird das anders – wir bilanzieren das Filmfestival 2021 mit der Berlinale-Geschäftsführerin Mariette Rissenbeek.

Am Freitagmittag werden die Gewinner der Silbernen und Goldenen Bären bekannt gegeben. Die Berline-Chefin Mariette Rissenbeek erklärt in ihrer Bilanz, es sei in diesem Jahr ein anderes Festivalgefühl. So habe sie auch die Möglichkeit gehabt, mit Festivaldirektoren in anderen Ländern zusammenzusitzen. "Etwas was man bei einer normalen Berlinale gar nicht könnte."



Auch das Geschäftemachen habe virtuell ganz gut funktioniert. So sind laut Rissenbeek einige Filme in andere europäische Länder oder nach Nordamerika verkauft worden. "Der Weg eines Films dauert mehrere Monate - und dieser Weg, der fängt jetzt an." Die Berlinale-Chefin hofft, dass diese Filme im Spätsommer dann in den jeweiligen Ländern zu sehen sein werden.



Filmemacher wollen Filme einem Publikum präsentieren und Reaktionen spüren



Vor dem Hintergrund der Corona-Krise sagt Rissenbeek: "Die Filmschaffenden sehnen sich sehr danach, endlich wieder Vorführungen auf der Leinwand zu haben und mit dem Publikum sprechen zu können." Dass sie selbst für die Berlinale unter anderen Bedingungen arbeiten muss, biete auch eine Flexibilität, sagt Rissenbeek.

Für den geplanten Publikumsteil der Berlinale im Sommer soll mit Open-Air-Kinobetreibern zusammengearbeitet werden. "Meine Hoffnung ist sehr groß, dass wie das Open Air auf jeden Fall doch umsetzen können."