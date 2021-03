- Kunst: Humboldt-Uni plant digitales Sommersemester

Auf dem Beschlusspapier von Kanzlerin und Länderregierenden sind viele Aspekte vermerkt – doch zu Universitäten kein Wort. Für den Präsenzunterricht an der Hochschule gebe es noch weitere Kriterien, sagte Sabine Kunst, Präsidentin der Humboldt-Universität zu Berlin.

Dass die Universitäten nicht explizit erwähnt wurden, schmerze sie nicht, sagte Kunst. Die Humboldt-Universität zu Berlin sei in einem dauerhaften Dialog mit der Berliner Landesregierung, so die Präsidentin, und damit in einem "guten gemeinsamen Beratungsprozess." Allerdings sei man eine Präsenzuni und als solche "scharre man mit den Hufen", wann es wieder losgehen kann.





Keine Präsenz-Veranstaltungen im Sommersemester 2021





Kunst rechnet mit einem überwiegend digitalen Sommersemester. Wo es Möglichkeiten zu Präsenzveranstaltungen gebe, wolle man diese nutzen. Aber: Studierende würden in größeren und sich oft an einem Tag neue durchmischenden Gruppen lernen. Das verhindere erst einmal größere Präsenz-Pläne.





Kunst: Studierende brauchen Überbrückungshilfe





Vielen Studierenden fehle derzeit das gemeinsame Erleben der Universitätskultur, so Kunst. Sie wünsche sich deshalb auch für einen normalisierten Universitätsbetrieb mehr Antigen-Schnelltests. So könnten Präsenz und virtueller Unterricht besser kombiniert werden. Ebenso bräuchten viele Studierende Überbrückungshilfen, wenn sie ihren Studi-Job durch die Pandmeie verloren hätten, so Kunst.