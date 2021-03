- Göring-Eckhardt: Wünsche mir verantwortungsbewusste Öffnungen

Bund und Länder wollen den Corona-Lockdown stufenweise lockern. Doch damit das gelingen kann, müssten Öffnungs- und Teststrategien viel stärker verzahnt werden, sagt Grünen- Fraktionsvorsitzende Katrin Göring-Eckardt.



Man könne nicht den zweiten vor dem ersten Schritt machen, so Göring-Eckhardt. Zunächst müssten eben genug Schnelltests da sein und die Impfungen zügig vorangehen. Aktuell entstünde bei ihr der Eindruck, dass vor allem unter großem Druck gehandelt werde. Und dieser Druck, so Göring-Eckhardt, stünde auch in Verbindung damit, dass die Hilfsgelder in vielen Branchen noch nicht da sind, wo sie gerade dringend gebraucht werden.





Öffnungs- und Teststrategie müssen zusammengedacht werden





Sie frage sich auch, warum erst jetzt eine Teststrategie entwickelt werde, wo sich die Testlieferungen doch schon vor einigen Monaten abzeichneten. Sie könne nicht nachvollziehen, warum auf einem Blatt Öffnungstrategien und auf einem anderen Teststrategien stünden - denn beides gehöre für sie zusammen.





Sichere Nachvollziehbarkeit ermöglichen





Es gehe ihr nicht darum, erst alle Bürgerinnen und Bürger zu impfen oder zu testen, bevor wieder geöffnet würde, so die Grünen-Politikerin. Vielmehr sollen zum Beispiel jene, die die Gastronomie nutzen wollen, sich nachvollziehbar testen lassen. Dazu setzt die Politikerin auch auf Unterstützung der Corona-Warnapp und der neuen App Luca.