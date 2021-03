- Grütters: Kulturstätten haben geringes Infektionsrisiko

Grütters sagte, sie sei erleichtert, dass die Kultur wieder Berücksichtigung bei den Öffnungsstrategien gefunden habe. Kultur sei wichtig - zum einen für jene, die durch sie ihren Lebensunterhalt verdienten. Doch Kultur sei auch "wichtig für unser Gemeinwesen", so die Kulturstaatsministerin.





Grütters: Infektionsrisiko in Kulturstätten niedrig





Die Orientierung an wechselnden Inzidenzwerten fände sie "anstrengend", so die CDU-Politikerin. Denn eher noch sei der Anfahrts- und Abfahrtsweg zu einer Kulturstätte ein Risiko als die Kinos, Theater und Opern selbst. Dort hätte man ein wissenschaftlich belegtes niedriges Infektionsrisiko, so die Kulturstaatsministerin.





Weitere zwei Milliarden Euro für Kultur





Die Kulturhäuser seien dahingehend auch finanziell unterstützt worden, beispielsweise mit Geld für Lüftungskonzepte oder digitale Ausstellungen. Zusätzlich soll es weitere zwei Milliarden Euro für kleinere Bühnen, Auftrittsorte und KünstlerInnen-Stidpendien geben, die die Kulturschaffenden und -orte unterstützen sollen, so Grütters.