- Gaststättenverband: "Sind heftigst enttäuscht"

Frühestens ab dem 22. März darf die Außengastronomie wieder öffnen. Von Hotels ist in den aktuellen Beschlüssen gar keine Rede. Dass es für die Branche nach wie vor keine Perspektive gebe, mache traurig und wütend, sagt Guido Zöllick, Präsident des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands (DEHOGA).

Er sei heftigst enttäuscht von den neuen Beschlüssen der Bund-Länder-Konferenz, so Zöllick. Nach wie vor sei nicht klar, wie es mit Hotels, Bars oder Veranstaltungen weitergehen solle. "Weite Teile unserer Branche sind nach wie vor völlig ohne Perspektive, und das macht uns auf der einen Seite traurig aber auch ein Stück weit wütend", sagt der DEHOGA-Präsident.

Hoffnung auf Öffnung zum Ostergeschäft

Es sei nachgewiesen, dass in Hotels und Restaurants keine erhöhte Ansteckungsgefahr bestehe. Man habe sich eine Perspektive erwartet, unter welchen Bedingungen das Gastgewerbe wieder öffnen könne, so Zöllick. In anderen Branchen sei dies schließlich auch möglich. In der Praxis fehle die Wertschätzung für die Gastgeberinnen und Gastgeber in Deutschland. "Mit einer logischen Nachverfolgbarkeit hat das nichts zu tun", sagt Zöllick.



Er hoffe weiterhin darauf, dass die Betriebe an Ostern öffnen können. Die Vorlaufzeit sei zwar sehr kurz, das bringe Probleme bei Lieferketten aber auch in der Planung der Gäste mit sich. Allerdings sei das Ostergeschäft für die Branche extrem wichtig, betont Zöllick.