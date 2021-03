Die Große Koalition hat sich geeinigt: Lobbyisten müssen sich künftig in einem Lobbyregister eintragen. Das sei längst überfällig gewesen. Bisher sei Deutschland im OECD-Vergleich Schlusslicht gewesen, sagt Politologe Maximilian Schiffers.

"Die Regulierung von Lobbying ist überfällig (…): Gerade im internationalen Bereich hängt Deutschland seit Jahren hinterher und ist im OECD-Vergleich sogar Schlusslicht", sagt Maximilian Schiffers, Politikwissenschaftler an der Universität Duisburg-Essen. Mit der Einigung auf das Lobbyregister könnte sich Deutschland zumindest im Mittelfeld ansiedeln, was Transparenz und Regulierungsniveaus angehe.

Im Lobbyregister sollen nicht nur die Kontakte zu Ministern und Staatsekretären erfasst werden, sondern auch zu der Ebene darunter, bis zu den Unterabteilungsleitern. Warum? "Weil hier die Realität des Lobbying stattfindet", betont Schiffers. Auf diesen Ebenen finde der zentrale Austausch mit Lobbyistinnen und Lobbyisten statt.

Lobbyisten sind selbst an einem Register interessiert

Lobbyistische Arbeit seit hochprofessionell und in den meisten Fällen gar nicht zu beanstanden, sagt Schiffers. Daher seien die Akteure selbst stark an einem solchem Register interessiert, um "aus dem negativen Image, das mit dem Lobbying mitschwingt, auszutreten", sagt Schiffers.

Dass es jetzt so lange gedauert hat bis zum Entschluss des Registers liege nicht nur an der CDU/CSU. Zwar habe sich die Union lange gegen das Lobbyregister gewehrt. Doch auch die Bemühungen der SPD seien lange nicht so groß gewesen wie sie bei anderen Themen waren.