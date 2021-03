picture alliance / Daniel Kubirski | Daniel Kubirski Bild: picture alliance / Daniel Kubirski | Daniel Kubirski

Mi 03.03.2021 | 12:05 | Interviews

- "Lockdown-Verlängerung wäre ein Eingriff in die Freiheitsrechte"

Seit Wochen hält der Corona-Lockdown in Deutschland an. Doch die bisherigen Maßnahmen hätten nicht gegriffen, sagt Staatsrechtler Ulrich Battis. Eine Verlängerung des Lockdowns "wäre unverhältnismäßig und ein Eingriff in die Freiheitsrechte", sagt er.