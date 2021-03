- Zu trocken, zu wenig Platz: Berliner Bäume leiden

Berlin gehen im Schnitt pro Jahr über 1100 Bäume verloren. Das zeigt der Baum-Report vom BUND. Die Lage sei dramatisch; die Bäume bräuchten mehr Platz in der Stadt und Altbestand müsste besser geschützt werden, warnt Christian Hönig vom BUND.

Dramatisch nennt Christian Hönig vom BUND Berlin die aktuelle Lebenssituation von Berliner Bäumen. "Wir haben noch 431.000 Straßenbäume (in Berlin), aber kontinuierlich nimmt der Bestand ab", sagt er. Denn nicht für jeden gefällten Baum würden ausreichend Bäume nachgepflanzt.

Bäume müssten aus unterschiedlichsten Gründen gefällt werden. Eines sei aber sicher: Der Standort Straße sei einer der schwierigsten für Bäume zum Überleben: "Das ist nicht nur die große Hitze, das ist die wenige Erde, das sind die Anfahrschäden, das ist die Belastung mit Schadstoffen, das ist auch der Hundeurin", sagt der Baumexperte. Man könne froh sein, dass die Bäume in der Stadt überhaupt noch wachsen.

Nachpflanzen reicht nicht

Hinzu käme nun auch noch die Trockenheit. In den letzten Jahren mussten wegen der Trockenheit rund ein Drittel mehr Bäume gefällt werden. Auch beim Nachpflanzen gebe es Probleme. Grundsätzlich werde zu wenig nachgepflanzt: "Jeder nachgepflanzte Baum muss (…) im Durchschnitt 2,4 gefällte Bäume ersetzen", sagt Hönig. Das sei deutlich zu wenig, auch wenn man bedenkt, dass die Bäume 30 bis 40 Jahre bräuchten um auszuwachsen und auch volle Funktion zu übernehmen. Gleichzeitig sei es wichtig auch den alten Baumbestand zu erhalten, betont Hönig.

Initiativen bei denen Bürgerinnen und Bürger Bäume während Trockenphasen mit Wasser versorgen, seien hilfreich, so Hönig. Das sei aber keine Dauerlösung um die Stadtbäume am Leben zu erhalten. Insgesamt müsste den Bäumen mehr Platz in der Stadt gewährt werden. Die Böden müssten außerdem besser aufbereitet werden, um Wassermengen von starken Regenfällen besser speichern und nutzen zu können, sagt Hönig vom BUND.