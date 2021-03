picture alliance/dpa/Christoph Schmidt Bild: picture alliance/dpa/Christoph Schmidt

Di 02.03.2021 | 09:05 | Interviews

- Gewerkschaft verteidigt Warnstreiks der Metaller

Die Tarifrunde für Millionen von Beschäftigten der Metall- und Elektroindustrie eskaliert. Jörg Hofmann, Chef der IG Metall, hält den Arbeitskampf auch in der Corona-Krise für richtig. Nach einem Verzicht im vergangenen Jahr, sei es nun an der Zeit die Arbeitnehmer am Aufwärtstrend zu beteiligen.