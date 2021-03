- "Es geht nicht darum, sich freitesten zu lassen"

Potsdam bietet ab Montag kostenlose und freiwillige Corona-Schnelltests an - vor allem für dijenigen, die keine Symptome zeigen. Die Stadt wolle sich einen Überblick im asymptomatischen Bereich verschaffen, sagt Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD).

Für zunächst zwei Wochen können sich Potsdamer in zehn Apotheken und sechs Testzentren auf das Coronavirus testen lassen. Diese Tests richteten sich vor allem an Menschen, die bisher keine Symptome zeigten, bestätigt Oberbürgermeister Mike Schubert. Man wolle sich im Bereich des A-Symptomatischen einen besseren Überblick verschaffen. Wer hingegen Symptome zeige, solle weiterhin zum Hausarzt oder ins Klinikum gehen, so der SPD-Politiker.

"Wir rechnen mit einer Beteiligung zwischen 10 und 30 Prozent der Potsdamerinnen und Potsdamer in den nächsten 14 Tagen", sagt Schubert. Er betont aber auch: "Es geht eben nicht darum, sich freitesten zu lassen. (…) Wir sind ja noch nicht in der Phase der Öffnung. Es geht wirklich darum, sich einen Überblick zu verschaffen."

Ursprünglich wollte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU), dass Montag bundesweit kostenlose Schnelltests angeboten werden. Das Corona-Kabinett der Bundesregierung lehnte das aber ab.